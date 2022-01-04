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كورونا يجتاح العالم.. الإصابات تتجاوز الـ290 مليون حالة

كورونا يجتاح العالم.. الإصابات تتجاوز الـ290 مليون حالة
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تواصل ـ وكالات

كشفت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 290 مليونا و157 ألفا و607 حالات.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألفا و753 وفاة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 55.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، ثم البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

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