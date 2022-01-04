لماذا يلدغ البعوض أشخاصاً دون غيرهم؟.. عالم يكشف السبب

تواصل – وكالات:

كشف عالم حشرات أمريكي مؤخراً، عن سبب تعرض بعض الناس للدغات البعوض أكثر من غيرهم.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد كان أحد أكثر اكتشافات الدكتور كلاين، غرابة هو أن البعوض ينجذب إلى الأقدام ذات الرائحة الكريهة، حيث ينجذب البعوض إلى البكتيريا التي تنبعث منها رائحة شبيهة برائحة نوع من الجبن يدعى ليمبرغر.

وكان الدكتور كلاين أجرى دراسة في التسعينيات لتحديد ما إذا كان البعوض أكثر انجذابًا لأنواع معينة من الجبن على أساس الرائحة، حيث جرب أشكالًا مختلفة واكتشف أن الجبن الأزرق وليمبرغر هما الأكثر جذباً للبعوض.

ثم أجرى الدكتور كلاين تجارب على زوج من الجوارب ذات الرائحة الكريهة بعد أن ارتداها لمدة أربعة أيام، واكتشف أن البعوض ينجذب إليها على الفور.

اكتشف الدكتور كلاين أيضًا أن البعوض ينجذب إلى الروائح التي تنتجها البكتيريا المتواجدة في الجلد البشري وكذلك المواد الكيميائية المتطايرة التي تخرج من الفم، وتشمل العوامل الأخرى حرارة الجسم ، ومستحضرات التجميل.