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فيروس كورونا يجتاح الكونجرس الأمريكي.. الإصابات تتزايد

فيروس كورونا يجتاح الكونجرس الأمريكي.. الإصابات تتزايد
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تواصل – وكالات:

اجتاح فيروس كورونا المستجد مبنى الكونجرس الأمريكي، وذلك بعد الإعلان عن إصابات متزايدة بين الأشخاص داخل الكابيتول.

وأفاد طبيب الكونجرس، أن ارتفاع الإصابات يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات فيروس كورونا، وأن معدل الحالات الإيجابية على مدى 7 أيام في موقع فحص بالكونجرس وصل إلى 13 % من واحد % فقط في أواخر الشهر الماضي .

وأوضح أن معظم الإصابات في الكونجرس كانت بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة «أوميكرون» حوالي 61 %، بينما أصيب جراء متحور «دلتا» 38 %، وذلك وفق نتائج آخر الفحوصات حتى منتصف ديسمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي قفزت فيه حالات الإصابات بكورونا، في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى ​​418000 إصابة يومية مؤكدة.

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