دولة عربية تعلن إصابة رئيسها بفيروس كورونا

تواصل ـ وكالات

أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (64 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للرئاسة أن الفحوص التي أجراها الرئيس بعد إصابته بزكام، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أعراض المرض خفيفة.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي في البلاد منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 42 ألف حالة، وتوفي منهم 872 حالة.

جدير بالذكر أن موريتانيا كانت شهدت في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس، وقررت البلاد إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.