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«المسند» يتوقع: هذا هو موعد انتهاء الحالة المطرية

«المسند» يتوقع: هذا هو موعد انتهاء الحالة المطرية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في شئون الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الحالية قد تنتهي يوم غد – بمشيئة الله-.

وأوضح أنه متوقع اليوم أن تنحصر الأمطار على أجزاء محدودة من ‎الربع الخالي، وجنوبي منطقة ‎الرياض ‎وعسير ‎وجازان ‎والحدود الشمالية.

وأضاف أنه في الحالات المطرية الثلجية لا نستطيع رؤية البرق ولا سماع الرعد أو سقوط البرد، وذلك لتعذر وجود تيارات حملانية صاعدة بسبب برودة السطح.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الناس من يتململ من البرد بل ويتضرر، ويتساءل متى ينتهي؟ والجواب: نحن نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر – بمشيئة الله تعالى – الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على بعض المناطق.

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