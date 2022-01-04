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يحدث في أمريكا..  عشرات الملايين انضموا لصفوف المحتاجين بسبب الجوع

يحدث في أمريكا..  عشرات الملايين انضموا لصفوف المحتاجين بسبب الجوع
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تواصل- فريق التحرير:

عندما ترى صفوف المحاجين تشعر لأول وهلة أنك في دولة من دول العالم الثالث الفقيرة، لكن لا يخطر ببالك أن الملايين في الولايات المتحدة  انضموا لصفوف المحتاجين بسبب الجوع.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، فإن الأمريكيين اعتادوا مع بداية جائحة كورونا على أن يصطفوا طوال ساعات خارج بنوك الطعام، في انتظار فرصتهم للحصول على المواد الغذائية.

وقد عانى كثيرون منهم انعدام الأمن الغذائي قبل تفشي فيروس كورونا، وعشرات الملايين من الأمريكيين الآخرين انضموا إلى صفوف المحتاجين لمثل هذه المساعدات. وبحسب الاقتصادية فإن مراقبين يرون أن هناك مجموعة من العوامل ما زالت تحول دون إمكانية إيجاد كثير من الأمريكيين ما يكفيهم من الطعام.

ونوه المراقبون أن انعدام الأمن الغذائي هو حالة يفتقر فيها الأفراد والعائلات إلى القدرة على الحصول على الطعام الكافي لتوفير حياة صحية لهم.

وكان الكونجرس قد اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك توسيع نطاق الاستفادة من برنامج طوابع الطعام وبرامج توصيل الوجبات للمدارس.

لكن بالنسبة إلى بنوك الطعام، كانت الخطوة الأكثر أهمية هي ضخ 1.2 مليار دولار في برنامج المساعدات الغذائية العاجلة، الذي بمقتضاه تشتري وزارة الزراعة الغذاء من المزارعين وتقوم بتوزيعه على الولايات.

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