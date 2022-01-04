مقتل ضابطين من قوات الاحتلال في سقوط طائرة بالبحر..ومتحدث الجيش يدلي بتصريح غريب

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف، عن مقتل طيارين إثر تحطم مروحية من طراز “عتلاف” تابعة للجيش قبالة شاطئ حيفا، فيما أصيب طيار ثالث.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الضابطين أحدهما طيار في سلاح الجو، والآخر يعمل في سلاح البحرية.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال في تصريخ وصفه البعض بـ”الغريب”:” أدين نشر أنباء عن سقوط قتلى من الجيش في حادث تحطم مروحية الليلة الماضية ، قبل أن يُسمح بنشرها”.

وتابع :” نشر الإخطارات أمام أهالي الضحايا تم تحديثها رسميًا ، رغم الطلبات الصريحة بعدم نشر التفاصيل، يعد انتهاكًا صارخًا لإجراء تم احترامه منذ عقود ويستند إلى الاهتمام بأسر الضحايا. في الأوقات الصعبة”.

وقال القائد السابق في بحرية الاحتلال اللواء اليعازر ماروم: “كما فهمت كان طاقم الطائرة العسكرية في رحلة تدريب وانتهوا منها وكانوا في طريقهم إلى قاعدة رمات ديفيد، وربما كان هناك عطل فني وحاول خلاله الطيار الهبوط في البحر فلديه نظام يسمح له بالطفو لكن تحطمت”.

وتابع :” ومن المفترض أن قائد القوات الجوية قد شكل بالفعل لجنة تحقيق”.