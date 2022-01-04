«كان العرب يرجمون قبره قبل الإسلام بعد الحج».. بماذا وصف سفير المملكة في لبنان «حسن نصرالله»

تواصل- فريق التحرير:

رد سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، بطريقة غير مباشرة على الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بعد أن وجه تصريحات تحمل أكاذيب معتادة تجاه المملكة.

ووصف “البخاري” “نصرالله” عبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه “أبو رغال العصر”.

وكتب :” افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!”.

و”أبو رغال” شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بـ”أبي رغال”.

وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر “أبي رغال” بعد الحج.

وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام.

https://twitter.com/bukhariwaleeed/status/1478059317077098501