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صادم.. العثور على رضيع داخل حمام طائرة.. كيف توصلوا للأم

صادم.. العثور على رضيع داخل حمام طائرة.. كيف توصلوا للأم
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة، عثر موظفو مطار في موريشيوس على مولود، تُرك في صندوق القمامة في حمام إحدى الطائرات.

وبحسب ما ذكره موقع «بي بي سي»، فقد ألقت السلطات القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما من مدغشقر، يشتبه في أنها وضعت مولودها على متن الرحلة.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد هبطت الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس، قادمة من مدغشقر، في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير.

وقد عثر موظفو المطار على الرضيع بينما كانوا يقومون بفحص جمركي روتيني للطائرة.

الموظفون لاحظوا وجود مناشف ملطخة بالدماء في حمام الطائرة، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، والتي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو.

ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة.

وتعتزم الشرطة استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى.

 

 

 

 

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