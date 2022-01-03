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مجددا.. ألسنة النيران تتصاعد في مبنى برلمان جنوب أفريقيا (فيديوهات وصور)

مجددا.. ألسنة النيران تتصاعد في مبنى برلمان جنوب أفريقيا (فيديوهات وصور)
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تواصل- فريق التحرير

لا تزال النيران مستمرة في التهام مبنى برلمان جنوب أفريقيا، حيث أفادت السلطات بأن النيران اشتعلت مجددا في مبنى البرلمان بعدما تمت السيطرة عليها في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية بجنوب أفريقيا عن المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز أن “النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية”.

وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى البرلمان، الذي اشتعلت به النيران أمس الأحد، وظهرت من جديد ألسنة اللهب من أسطح المبنى.

كما أفاد مسؤولون بالبرلمان أن تصاعد الحريق في الجمعية الوطنية يأتي بعد أن حذر رجال الإطفاء من ارتفاع درجات الحرارة في المباني المحترقة”.

وأكدوا أن الوضع الحالي هو أن الرياح أصبحت أقوى بشكل مطرد وأشعلت الخشب المحترق.

وكان حريق قد اندلع أمس الأول الأحد في أقدم جناح بمبنى البرلمان الذي شيد عام 1884.

ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر.

وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة، وكان جهاز الإطفاء في جنوب أفريقيا أعلن صباح اليوم أن الحريق بات تحت السيطرة.

 

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

 

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

 

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

 

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

حريق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

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