لا تستهن بها.. 5 علامات في الجسم تشير إلى إصابتك بنزيف داخلي

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يعد النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وهناك علامات في جسم الإنسان تشير إلى الإصابة به وقد يتجاهلها البعض.

والنزيف في أماكن مختلفة من الجسم، يمكن أن ينتج عن الكسور أو الاضرابات التي يصاب بها الدم، لكن وفقا لموقع كونسلتو، هناك بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية، ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم.

ومن هذه العلامات:

1- ضيق التنفس

حيث يمكن أن يكون علامة على وجود نزيف داخلي في أي جزء من الجسم، بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم المحمل بخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي فإن نقص الأكسجين يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس.

2- تنميل اليدين والقدمين

لأن النزيف الداخلي عندما يحدث، يصحبه فقدان في بعض كميات الدم الموجودة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.

3- التعرق

حيث يسبب النزيف الداخلي في الجسم تغيرا في درجة حرارته، وبالتالي يحدث التعرق الذي لا يجد له صاحبه سبب واضح، لكنه لا يعلم أن النزيف الداخلي يمكن أن يكون احد أسبابه.

4- الشعور بالدوخة

هو أحد تلك العلامات، لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة، يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببا.

5- وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح.

حيث تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.