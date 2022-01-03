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(فيديو متداول) دببة تتسلل إلى سيارة.. ماذا حدث؟

(فيديو متداول) دببة تتسلل إلى سيارة.. ماذا حدث؟
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة غريبة ونادرة، وثقها مقطع  فيديو انتشر بشكل كبير على المواقع الإلكترونية اقتحام دببة صغار لسيارة .

وبحسب ما تم تداوله فقد كانت السيارة متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، حيث أخذت الدببة تلهو بداخلها.

العجيب أن الدببة تمكنت من اقتحام السيارة وحبس نفسها داخلها  لعدة دقائق، وبعدها بلحظات ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادها.

كما أظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.

وفي النهاية تم إخراج الدببة من السيارة ولم شملها مع أمها، حسب ما أفادت مواقع إخبارية أمريكية.

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