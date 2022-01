طريقة مبتكرة للعثور على هاتف غير مشحون

تواصل ـ فريق التحرير

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى نسيان مكان هاتفهم المحمول، أو أن يتعرض للسرقة أو الضياع، إلا أن العثور على الهاتف أصبح سهلا حتى وإن كان مغلق أن البطارية فارغة تمامًا.

ويمكنك تحديد موقع هاتفك المحمول، حتى وإن كان مغلقا، من خلال خاصية Find My المتاحة على أجهزة آيفون. يشار إلى أن إمكانية الاعتماد على هذه الخاصية لتحديد موقع الهاتف إذا كان مغلقا، غير متاحة إلا على أجهزة آيفون 11، والإصدارات الأحدث، بما في ذلك جميع طرز آيفون 11 و12 و13، التي تعمل بنظام iOS 15.

كما يمكنك التأكد من تشغيل هذه الخاصية، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على اسمك، ثم Find My. وهنا يجب التأكد من تشغيل Find My iPhone وFind My Network، وSend Last Location. وهذه الخاصية الأخيرة تقوم بإرسال موقع هاتفك لحسابك على أبل، عندما تكون البطارية على وشك النفاد.

أما بالنسبة لأجهزة أندرويد، فإن خاصية «العثور على جهازي» Find My Device تعمل بشكل تلقائي عندما تتم إضافة حساب قوقل لأي جهاز أندرويد، بحسب صحيفة “الوطن”.

تأكد من تسجيل دخولك لحساب قوقل، وأن تكون متصلا بالإنترنت من خلال باقة هاتفك أو Wifi، وأن تكون خاصية الموقع Location تعمل، ثم شغل خاصية «العثور على جهازي».

يمكنك أيضا اتباع خطوات عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بالولوج إلى android.com/find، ثم تسجيل الدخول لحساب قوقل الخاص بك، والضغط على علامة «الهاتف الضائع» الموجودة في أعلى الشاشة، وسيتم إرسال تنبيه إلى هاتفك، وسيمكنك حينها أن ترى على الخريطة الموقع الموجود به هاتفك.

كما يمكنك أن تشغل خاصية «تشغيل الصوت»، ليرن هاتفك بأعلى صوت ممكن لمدة 5 دقائق حتى تتمكن من إيجاده.

أما الطريقة الأخرى التي يمكن العثور على الهاتف الضائع، من خلال جهاز «إيرتاغز» الذي تنتجه شركة «أبل»، وهو جهاز صغير يعتمد على خاصية التتبع من خلال نظام «GPS»، ليساعدك على تحديد موقع أي شيء تريده، إذ يمكن تركيب الجهاز على مختلف الأشياء، مثل الهاتف، أو طوق حيوانك الأليف، أو حتى جهاز التحكم عن بعد.