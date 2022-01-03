«المرجلة بكلمة».. فيديو للأبطال المرابطين يؤدن الصلاة على جبهة القتال

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق ” #المرجلة_بكلمه” الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر في المملكة، حيث شارك فيه العديد من المغردين بفيديوهات للأبطال المرابطين على جبهات القتال وهم يؤدن الصلاة في جماعة.

وعلق أحد المغردين على الفيديو بالقول :” إن كان في هذا الزمن للمرجلة عنوان فهؤلاء الأبطال عنوانها نسأل الله أن يسدد رميهم وينصرهم”.

وعلق آخر بالقول :” إن كان في هذا الزمن للمرجلة عنوان” ، فهؤلاء الأسود عنوانها.> نسأل الله أن يسدد رميهم ، وينصرهم على عدوهم ، ويردهم لنا سالمين غانمين”.

وأول أمس ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية عبر قنوات الاتصال بمجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية.

وقال عبر القناة ( لقد من الله عليكم بنعمه الجلية واصطفاكم عن غيركم بشرف الدفاع عن المقدسات والممتلكات والآمنين في هذا البلد المبارك ، حيث افتديتم بأرواحكم الزكية من أجل نيل العيش الكريم والآمن لسكان المملكة العربية السعودية ، وأنتم يا جنود الوطن البواسل سطرتم أروع الأمثلة في تقديم واجبكم الديني وكتبت أسماؤكم بماء الذهب من خلال تضحياتكم وتفانيكم ، فهنيئاً لكم هذه المكانة وهنيئا لهذا الوطن بمثلكم من جنود ، سائلاً المولى -عز وجل-أن يمكن لكم وأن ينصركم ، ولكم مني ومن منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر الجزيل ).