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تسريب فيديو لـ أبومهدي المهندس قبل مقتله: لا نريد تدمير دولة الاحتلال بل «السعودية»

تسريب فيديو لـ أبومهدي المهندس قبل مقتله: لا نريد تدمير دولة الاحتلال بل «السعودية»
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تواصل-فريق التحرير :

أعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُسرب للقيادي في الحشد الشعبي العراقي التابع لإيران أبو مهدي المهندس، الذي هلك في غارة أمريكية رفقة قاسم سليماني أحد القادرة البارزين في الحرس الثوري الإيراني، وهو يتحدث مع بعض عناصر الحشد عن هدفها بتدمير المملكة وليس دولة الاحتلال.

ودار الحوار التالي بين “المهندس” وأحد جنوده:

– عندما يستشهد أحد مقرب منك عليك أن تكون سعيدا لأن هناك مقاطع فيديو تجمعكما معا لأنه على الأقل قد تبقى منه شئ لك.

– بالمناسبة كنت أتحدث مع وحيد .. نتمنى من الله أن يرزق العم مهدي الشهادة لكن ليس الآن بعد عدة سنوات.

– كم سنة بالتحديد أخبرني؟ 4 سنوات؟

– عندما نقوم بتدمير إسرائيل

– ليس إسرائيل بل الرياض

– الرياض؟

– السعودية

– وأمريكا؟

– نريد دمار السعودية

– أما أمريكا ستدمر على يد ترامب إن شاء الله

وكانت ابنة أبو مهدي المهندس، توعدت في كلمتها اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال والدها بـ “الانتقام من أمريكا والمملكة”، على حد قولها بسبب مقتل والدها، وهو ما جعل تصريحاتها محل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإقحام المملكة في مقتل والدها.

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