أول فيديو من حادث سقوط طائرة جيش الاحتلال في البحر

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أولية من حادث سقوط طائرة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا.

وحسب الإعلام العبري، فإن طواقم الإنقاذ عثرت على واحد فقط من ركاب المروحية والبحث مستمر عن اثنين آخرين.

وأشارت إلى أن حادث المروحية وضع تحت غطاء من السرية، وأنه لا يمكن الوصول إلى تفاصيل أخرى وسط منع النشر في الحادث.

ونشرت “القناة 12” العبرية مشاهد لمروحية “يسعور” على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، وعمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، إن عنصرا أصيب إصابة خطرة بعد سقوط مروحية عسكرية لسلاح البحرية.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام العبرية لم تذكر سبب سقوط المروحية أو المهمة التي كانت تؤديها.