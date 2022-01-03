بعد حادث سيول بلقرن .. «الشثري» يوجه نصيحة عاجلة

تواصل- فريق التحرير:

وجه المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، نصيحة عاجلة للجميع بعد حادث سيول محافظة بلقرن بمنطقة عسير، بعد أن جرفت السيول مركبة ما أدى إلى وفاة طفلة ووالدها.

واليوم الإثنين، عثرت فرق الدفاع المدني على جثة الطفلة التي جرفتها السيول، مساء أمس الأحد، بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير، أثناء عودتها من المدرسة إلى المنزل برفقة والدها، الذي جرفت مياه السيول سيارته إثر الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.

وتم العثور على جثة الطفلة البالغة من العمر 6 أعوام، عقب تكثيف الدفاع المدني بمساندة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية جهودهم للعثور عليها، فيما تم العثور على جثة والدها، مساء أمس الأحد.

وقال الشيخ سعد الشثري :” أهنئ إخوتي وأحبتي في عموم البلاد لما أنزله له من الأمطار.. جعل الله أمطارها خير وبركة”.

وتابع في فيديو له :” أوصي بالالتزام بالتوجيهات التي تصدها الجهات المختصة حول التعامل مع السيول والأمطار كالدفاع المدني استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

وأضاف المستشار في الديوان الملكي :” استجابة لتوجيهات أصحاب الولاية الذين رغبوا في حفظ أنفسنا وأبنائنا .. بارك الله في الجميع وجعلنا الله وإياكم موفقين لكل خير”.