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بيان عاجل من «ميقاتي» يرد على تصريحات حسن نصرالله المُسيئة إلى المملكة

بيان عاجل من «ميقاتي» يرد على تصريحات حسن نصرالله المُسيئة إلى المملكة
بيان عاجل - ميقاتي - لبنان
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تواصل- فريق التحرير:

خرج رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للتبرؤ سريعًا من تصريحات أمين عام مليشيا “حزب الله” السيد حسن نصرالله.

وقال “ميقاتي” في بيان له: “لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”.

وأضاف في البيان: “أن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة، هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين.وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية ،خصوصا دول الخليج”.

وأردف ميقاتي: “وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء ، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا”.

وتابع: “إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة”.

وختم: “بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

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