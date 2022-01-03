«بأمر القضاء» استدعاء ترامب وابنته إيفانكا.. لهذا السبب

تواصل- فريق التحرير

في تطور جديد حول ملاحقة عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصدرت المدعية العامة في نيويورك، اليوم الإثنين، استدعاءات لدونالد ترامب وابنه جونيور وابنته إيفانكا، في إطار تحقيق مدني بشأن ممارسات أعمال للأسرة.

وكان مكتب المدعية ليتيشيا جيمس قد أعلن في القرار، أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب، ودونالد ترامب الابن وإيفانكا ترامب على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يهيمن عليها ترامب وشركته.

يذكر أن ترامب كان قد شكك في دوافع هذا التحرك القضائي بشأن مؤسسته، قائلا إن : “غايات سياسية تحركه”.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن الاستدعاءات الموجهة لكل من إيفانكا وأخيها دونالد ترامب جونيور، صدرت في الأول من يناير الجاري.

ويركز هذا التحقيق القضائي المدني على ممارسات مالية في “مؤسسة ترامب” من أجل معرفة ما إذا كانت الأصول قد تعرضت للتضخيم أو جرى الإيهام بانخفاضها، بهدف التأثير على عملية التقييم الضريبي.