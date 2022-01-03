الأمير سطام بن خالد يرد على تهديدات ابنة أبو مهدي المهندس للمملكة

تواصل- فريق التحرير:

نشر الأمير سطام بن خالد، فيديو لابنة النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي الإرهابي أبو مهدي المهندس، الذي قُتل مع الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، أثناء إلقاء كلمة لها اليوم بمناسبة الذكرى الثانية على اغتيال والدها في غارة أمريكية.

وفي كلمتها توعدت “منار أبو مهدي” بـ “الانتقام من أمريكا والمملكة”، على حد قولها بسبب مقتل والدها، وهو ما جعل تصريحاتها محل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإقحام المملكة في مقتل والدها.

ورد الأمير سطام عبر حسابه على تويتر بالقول: “ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل وشرد آلاف العراقيين، تتوعد المملكة ، رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا”.

وتابع: “هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على المملكة، والخلفيه الطائفيه الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران”.