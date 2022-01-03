«سماجة السييء حسد ».. رد موجع  من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على «حسن نصر الله»

تواصل- فريق التحرير

على طريقته الساخرة والموجعة في الرد، وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ردا موجعا على زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ” حسن نصر الله”.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حسابه في تويتر : ما يحدث مؤخرًا من انكسارات للحوثي ذنب ايران وما يحدث لعناصر وخبراء حزب الضاحية ومقاتليه في اليمن انعكس واضحًا في الخطاب المتشنج لسماجة السيء حسد وعلى لغته المليئة بالأكاذيب والشتائم”

وأضاف :” على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ ** وتأتي على قدر الذهولِ الشتائمُ”.

وكان حسن نصر الله قد ظهر في خطاب مهزوم اليوم دون أن يتطرق إلى أزمات لبنان، حيث تحدث عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق ” قاسم سليماني”، مكتفيا بوصف أمريكا بالعدو الأكبر كعادته.