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«سماجة السييء حسد ».. رد موجع  من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على «حسن نصر الله»

«سماجة السييء حسد ».. رد موجع  من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على «حسن نصر الله»
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تواصل- فريق التحرير

على طريقته الساخرة والموجعة في الرد، وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد،  ردا موجعا على زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ” حسن نصر الله”.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حسابه في تويتر : ما يحدث مؤخرًا من انكسارات للحوثي ذنب ايران وما يحدث لعناصر وخبراء حزب الضاحية ومقاتليه في اليمن انعكس واضحًا في الخطاب المتشنج لسماجة السيء حسد وعلى لغته المليئة بالأكاذيب والشتائم”

وأضاف :”  على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ ** وتأتي على قدر الذهولِ الشتائمُ”.

وكان حسن نصر الله قد ظهر في خطاب مهزوم اليوم دون أن يتطرق إلى أزمات لبنان، حيث تحدث عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق ” قاسم سليماني”، مكتفيا بوصف أمريكا بالعدو الأكبر كعادته.

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