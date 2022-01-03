بـ 6 لغات..  ترجمة أحاديث المصطفى ﷺ على قناة السنة النبوية

تواصل- واس:

أعلنت قناة السنة النبوية عن خطة برامجها خلال الفترة الحالية، التي ستشمل إعادة جمع وتبويب جميع الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، وتسجيلها بعدد من الأصوات المميزة.

وتقدم القناة أيضاً الترجمة النصية لمجموعة من الأحاديث النبوية بـ 6 لغات، هي: الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الملاوية، التركية، والفارسية.

كما كشفت عن البدء في برامج شرح كتب الأحاديث عن طريق عدد من المشايخ في الحرمين الشريفين، وأعضاء هيئة كبار العلماء ، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من البرامج اليومية والأدعية، بهدف الاقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.