بعد ارتفاع قياسي في الإصابات.. متحدث «الصحة» يتحدث عن عودة منع التجول

تواصل- فريق التحرير:

بعد الارتفاع الكبير والمفاجئ في إصابات فيروس كورونا المستجد، حسم د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أمر العودة مرة أخرى إلى منع التجول للسيطرة على تفشي الفيروس.

وقال “العبدالعالي”، خلال لقائه ببرنامج “ياهلا”، عبر فضائية “روتانا خليجية” :” نستبعد العودة إلى منع التجول كون أن المجتمع لديه وعي، وحصل على المناعة”.

وأوضح أن أسباب القفزة في أعداد إصابات كورونا في المملكة، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ100 إصابة لتصبح الآن تتخطى حاجز الألف، هو متحور “أوميكرون” نظرًا لسرعة انتشاره.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ بدايات العام 2020 وحتى الآن مر العالم بالعديد من موجات الإصابة بكورونا، نتيجة المتحورات.

ونوّه أن المتحورات السابقة كانت تسجل في أعلى معدلاتها خلال اليوم الواحد ما بين 600 إلى 800 ألف حالة إصابة، فيما تخطت في الموجة الأخيرة حاجز المليون إصابة يوميًا، وهو رقم غير مسبوق في العالم أجمع.