دولة خليجية تطالب مواطنيها بمغادرة عاجلة لتركيا.. تعرف على السبب؟

تواصل- فريق التحرير

ناشدت سفارتا الكويت لدى المغرب وتركيا، اليوم الإثنين، المواطنين الكويتيين الموجودين في هذين البلدين على العودة إلى أرض الوطن نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولا سيما المتحور الجديد «أميكرون».

وأهابت السفارة لدى المغرب، في بيان، بالمواطنين الكويتيين الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل ما تشهده دول العالم من تزايد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وتأتي مناشدة الكويت عقب مناشدة مماثلة لمواطنيها في فرنسا وألمانيا بضرورة العودة، بسبب تفشي فيروس كورونا بهما.