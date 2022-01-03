أردوغان يزور المملكة الشهر المقبل لحل هذه المشكلات (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين ، اعتزامه زيارة المملكة ‏خلال شهر فبراير المقبل.‏

ونشر الحساب الرسمي لقناة “الشرق”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعا مصورا للرئيس التركي، وهو يرد على سؤال امرأة على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين في اسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.

وتقول المرأة في المقطع المصور للرئيس التركي: “سيادة الرئيس لدي رجاء خاص، إنني أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة الحظر غير الرسمي الذي فرضته السعودية على الصادرات التركية”، ليجيبها أردوغان أنه “سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات.

وكان المستشار التجاري لسفارة المملكة لدى أنقرة، أعلن في عام 2020، تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.