لماذا يجب على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة أولًا؟ تعرف على السر

تواصل- فريق التحرير:

ربما لا يعرف كثيرون أن أيّ ولي عهد في اليابان، يقوم بزيارة المملكة كأولى زياراته الخارجية الرسمية منذ عشرات السنين، حيث يقف وراء هذا الأمر سر عبارة عن واقعة رسّخت هذه العادة.

وكشف حساب “دارة الملك عبدالعزيز” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” سر هذا الأمر، مشيرًا إلى أن القصة تعود إلى قبل 71 عاما.

وقال الحساب : “عندما شارك الملك فهد بن عبد العزيز ( الأمير فهد آنذاك ) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن في عـام 1372 هجري/ 1953 ميلادي، نيابة عن والده الملك عبد العزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان “أكي هيتـو” جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناء على مكانة هيتو وليا للعهد”.

وتابع :” هذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرع في العلاقات البينية، وقررت تقديرا لذلك أن تكون المملكة البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدا دائما لكل ولاة العهد في اليابان”.