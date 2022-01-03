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نهاية مؤلمة.. أم ماتت متجمدة لتنقذ أطفالها من الصقيع

نهاية مؤلمة.. أم ماتت متجمدة لتنقذ أطفالها من الصقيع
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تواصل- فريق التحرير

واقعة مؤلمة ومؤثرة تعرضت لها أم أفغانية، والتي تجمدت لأجل أن تنقذ أطفالها الصغار من شدة البرد والصقيع.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي ذكرتها وسائل إعلام تركية، فإن الحادثة وقعت في قرية بيليسور الإيرانية القريبة من الحدود التركية، حيث قامت الوالدة بخلع بعض ملابسها وألبستها لطفليها، بمحاولة منها لإنقاذهما من البرد القارس والصقيع الشديد.

وتداولت مواقع  إخبارية صورًا قيل إنها التقطت من قبل القرويين، وأظهرت أن الأم كانت قد وضعت جواربها في أيدي أطفالها قبل وفاتها.

بينما قامت هي بلفّ قدميها بأكياس بلاستيكية، في حين نجا طفلاها اللذان تتراوح أعمارهما بين 8 و9 سنوات، من الموت.

وكانت محافظة فان التركية قد أكدت في بيان صدر عبر تويتر، أن الحادثة وقعت خارج حدود تركيا.

وأضافت أن هذا الحادث المزعج لم يحدث داخل حدود بلدنا ولكن في قرية تسمى بيليسور في جمهورية إيران بالقرب من الحدود التركية، وتم تسليم الأفراد إلى الجنود الإيرانيين من قبل القرويين.

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