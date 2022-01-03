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دراسة تكشف فوائد مذهلة للعنب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

دراسة تكشف فوائد مذهلة للعنب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، عن فوائد مذهلة للعنب، مشيرة إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وتشير الأبحاث، وفقاً لموقع “يو بي آي” الإلكتروني، إلى أن العنب يعتبر غذاء رائعاً بفضل المواد الكيميائية التي تعزز بكتيريا الأمعاء وتخفض نسبة الكوليسترول.

وخلال الدراسة، تتبع فريق البحث 19 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 21 و 55 عامًا، وطلب منهم تناول حوالي 40 حبة عنب يوميًا.

وكان المشاركون يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والمواد الكيميائية النباتية (البوليفينول)، في غضون شهر، كان تنوع ميكروبيوم الأمعاء، وهي البكتريا الصحية، لدى المشاركين في الدراسة أعلى.

كما انخفضت مستويات الكوليسترول الضار إلى أقل من 8%، وزادت لديهم مستويات البكتريا المفيدة من نوع “أكيرمانسيا” التي تحرق السكر والكوليسترول.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور زاوبينغ لي، من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: “وجدنا أن العنب له تأثير مفيد على بكتيريا الأمعاء، وهو خبر سار، لأن القناة الهضمية الصحية أمر بالغ الأهمية للصحة الجيدة.”

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