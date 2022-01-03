كلية أصول الدين بجامعة الإمام تعلن عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في (كلية أصول الدين)، لتدريس بعض المقررات لمرحلة البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ في شطري الطلاب والطالبات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفاً.

3- أن يكون حاصلاً على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي.

4- أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً) في آخر مؤهل دراسي.

5- أن تكون الدراسة انتظاماً في جميع مراحل الدراسة.

موعد التقديم: التقديم مُتاح الآن من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/06/06هـ الموافق 2022/01/09م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

1- قسم القرآن وعلومه:هنا.

2- قسم السنة وعلومها:هنا.

3- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة:هنا.