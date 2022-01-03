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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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في واقعة نادرة.. ولادة توأم في عامين مختلفين!

في واقعة نادرة.. ولادة توأم في عامين مختلفين!
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تواصل – وكالات :

في حادث نادر من نوعه، ولد توأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية العام الجديد.

وولد أحد التوأمين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021 والآخر في منتصف ليلة ١ يناير 2022 تماما، بحسب روسيا اليوم.

وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022.

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، هذه الولادة بأنها “واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية”.

 

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