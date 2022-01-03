قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا وتُجبر عائلة على هدم منزلها

تواصل – واس :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 18 فلسطينيًا من عدة محافظات فلسطينية، فيما أجبرت عائلة مقدسية على هدم منزلها.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظات، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين, بينهم الأسير المحرر عمران صادق أبو الخير طحاينة، فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل، واعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررون, هم: سائد أبو البها، وأحمد زيد النبالي من حي المصايف برام الله، ونجيب مفارجة، من بيت لقيا.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية حوسان غرب بيت لحم، وآخرين من بلدة عنبتا من ‫طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين أخوين وفتى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وآخرين من البلدة القديمة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة دبش على هدم منزلها في قرية صور باهر؛ بحجة البناء دون ترخيص، لتجنب تكاليف الهدم المرتفعة من قِبل بلدية الاحتلال، وقضت نحو خمسة أيام في عملية الهدم بأدوات يدوية.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته.