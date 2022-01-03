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بريطانيا تكشف عن الفئة الأكثر إصابة بالمتحور “أوميكرون”

بريطانيا تكشف عن الفئة الأكثر إصابة بالمتحور “أوميكرون”
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تواصل – وكالات:

أكد وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي إن متحور فيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون” ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما أكثر من غيرهم.

وأوضح أن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية. 90 بالمئة من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية”.

وتابع الوزير: “في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود”.

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