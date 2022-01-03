أطباء يتوصلون لعلاج واعد لسرطان البروستات بدون جراحة

تواصل – وكالات:

توصل جراحون في مستشفى الكلية الجامعي بلندن، لأسلوب جديد لعلاج سرطان البروستات لا يستغرق سوى ساعة واحدة.

وتقوم الطريقة التي يعتقد الباحثون أنها ستغيّر من أساليب علاج سرطان البروستات، على استخدام التيار الكهربائي في تدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها، بحسب سكاي نيوز.

وكانت طرق العلاج القديمة لهذا النوع من السرطان تشمل العلاج الإشعاعي أو إزالة البروستات، الأمر الذي كان يسبب أعراضا جانبية كثيرة مثل مشاكل التبول وسلس البول وفقدان القدرة الجنسية.

وأطلق الجراحون على العلاج الجديد اسم NanoKnife، ويقوم على إرسال نبضات كهربائية سريعة للورم، ما يجعلها تقطع الخلايا السرطانية دون الحاجة إلى إجراء أي شق في الجلد.