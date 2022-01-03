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دولة جديدة تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبق

دولة جديدة تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، وذلك ضمن قرار رسمي حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية.

وأوضح سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، أن المملكة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان بدون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يوماً، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

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