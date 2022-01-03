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الكشف عن “عشبة” تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال “30 دقيقة”

الكشف عن “عشبة” تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال “30 دقيقة”
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “إكسبريس” البريطاني، أنه يمكن لعشبة الجينسنغ أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها.

وقال الموقع في تقرير تحت عنوان “الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال “30 دقيقة”، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإن الدراسات أظهرت أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.

ووجدت الدراسات أن الجينسنغ، على سبيل المثال، نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    فاهم

    فيه تضارب مع مدينة الملك عبدالعزيز
    نسب السكروز ما فيها صفر في قائمة المدينة ؟؟!

  2. ٢
    نجد دياري

    والصفري ! نبت السيف ! والهلالية ! وغيرها كثير ماذكرتوها

  3. ١
    نجد دياري

    نبت السيف والصفري وعيره كثير ما حللتوها ؟