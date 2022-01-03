تفاصيل ومفاجآت جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج من لبنان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة تتعلق بشبكة تهريب المخدرات من لبنان إلى ​دول الخليج، والتي نجحت السلطات اللبنانية بتوقيفها.

وذكرت “الأنباء” الكويتية، نقلا عن مصادر خاصة بشأن تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج​، أن “الأسماء التي تم التعرف عليها وهي على علاقة بهذه العمليات المخالفة، لها صداقات واسعة مع شخصيات تنتمي إلى حزب لبناني قوي، وهي تتنقل بين لبنان وسوريا، بتسهيلات واضحة”.

وأشارت إلى أن المتهم الذي تم ضبطه اعترف بوقوفه وراء صفقة الرمان المخدر إلى جدة، واعترف أيضًا بأنه على علاقة طيبة مع جهات لبنانية وسورية نافذة.

وأضاف المصدر أن الموقوف اعترف بأنه “يدفع مبالغ طائلة مقابل تنفيذ مآربه التجارية، وبعض الأموال من عائدات تهريب ​الكبتاجون​ تخصص لشراء الأراضي في المناطق التي تقع على جانبي الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، كما اشترى غالبية أراضي بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية.