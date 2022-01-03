تنبيه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة، اليوم الاثنين، محذرة المواطنين في 3 ولايات أمريكية، على خلفية التقلبات الجوية.
وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الاثنين 3/1 نظرا للأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4/1”.
ودعت السفارة في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند إلى “توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية”، داعية إياهم إلى الاتصال بأرقامها في حال الطوارئ.
https://twitter.com/SaudiEmbassyUSA/status/147784872