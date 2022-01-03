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تنبيه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين

تنبيه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
سفارة المملكة بباريس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة، اليوم الاثنين، محذرة المواطنين في 3 ولايات أمريكية، على خلفية التقلبات الجوية.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الاثنين 3/1 نظرا للأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4/1”.

ودعت السفارة في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند إلى “توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية”، داعية إياهم إلى الاتصال بأرقامها في حال الطوارئ.

https://twitter.com/SaudiEmbassyUSA/status/147784872

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