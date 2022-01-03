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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في “STC”

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في “STC”
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير المحاسبة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

– مدير برامج التطوير الوظيفي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مدير قسم السياسات والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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