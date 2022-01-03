صور مفبركة تدفع فتاة لقتل نفسها.. وهذا ما كتبته في رسالتها لوالدتها

تواصل – فريق التحرير؛

أقدمت فتاة مصرية على قتل نفسها، وذلك بعد تركيب صور خادشة لها عبر برنامج للصور.

وفي التفاصيل، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بقضية انتحار فتاة (17 عاما) بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها، بحسب روسيا اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت “هاشتاق”: “حق بسنت لازم يرجع”، صورة قيل إنها برسالة الانتحار التي تركتها الشابة قالت فيها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي.. وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.