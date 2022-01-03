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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صور مفبركة تدفع فتاة لقتل نفسها.. وهذا ما كتبته في رسالتها لوالدتها

صور مفبركة تدفع فتاة لقتل نفسها.. وهذا ما كتبته في رسالتها لوالدتها
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تواصل – فريق التحرير؛

أقدمت فتاة مصرية على قتل نفسها، وذلك بعد تركيب صور خادشة لها عبر برنامج للصور.

وفي التفاصيل، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بقضية انتحار فتاة (17 عاما) بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها، بحسب روسيا اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت “هاشتاق”: “حق بسنت لازم يرجع”، صورة قيل إنها برسالة الانتحار التي تركتها الشابة قالت فيها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي.. وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.

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