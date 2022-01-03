فيديو لقائد الحرس الثوري أثناء تلقيه لقاح “نورا” الإيراني يثير الشكوك.. شاهد ما حدث

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أثار مقطع فيديو للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أثناء تلقيه لقاح “نورا” المضاد لفيروس كورونا، الذي يتم إنتاجه من قبل الحرس الثوري، جدلاً واسعاً في إيران.

وظهر في المقطع الذي نشرته “روسيا اليوم” نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، قائد الحرس الثوري يتلقى اللقاح وهو يرتدي ملابسه العسكرية دون خلعها، مما أثار العديد من الشكوك حول اللقاح.

وكانت وكالة “فارس” قد نقلت عن لسان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، خلال مراسم تلقي حسين سلامي اللقاح الإيراني الصنع، أن لقاح «نورا» سيدخل سلة اللقاحات في بلاده في غضون شهر.