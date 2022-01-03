“المسند” يتوقع: حالة مطرية جديدة تبدأ في هذا الموعد

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تضعف الحالة وتنحصر الأمطار على أجزاء محدودة من ‎الربع الخالي، وجنوبي منطقة ‎الرياض ‎وعسير ‎وجازان ‎والحدود الشمالية.

وأوضح المسند، أن الحالة بدأت الثلاثاء الماضي واستمرت لأسبوع، وقد تنتهي على معظم المناطق بعد غد، وفي الأفق تلوح حالة مطرية جديدة قد تبدأ الأحد القادم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته) .