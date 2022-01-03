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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بعد انتشار كورونا بمدينة “شيآن”.. قرار عاجل من السلطات الصينية

بعد انتشار كورونا بمدينة “شيآن”.. قرار عاجل من السلطات الصينية
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تواصل – وكالات:

قررت السلطات الصينية، إقالة مسؤولين رفيعين في الحزب الشيوعي في شيآن، وذلك بسبب ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المدينة.

يأتي ذلك القرار من أجل “تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء” في المنطقة، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية.

وخلال الشهر الماضي عاقبت السلطات الصينية عشرات المسؤولين في المدينة بسبب عدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.

وأعلنت مدينة شيآن، اليوم الاثنين، تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المدينة إلى أكثر من 1600 إصابة منذ 9 ديسمبر الماضي.

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