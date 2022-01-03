وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضر في المعلوماتية الصحية (الرياض).

– مساعد إداري ثالث (جدة).

– مساعد إداري ثانٍ (الأحساء).

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)