لـ «مرضى السكري» 6 أطعمة بسيطة تحوي فوائد رائعة.. عليكم بها

تواصل- وكالات:

يعد النظام الغذائي لمرضى السكري من أهم اهتماماتهم التي تنعكس على ضبط قياس مستوى الجلوكوز في الدم.

و يجب أن يتكون معظم النظام الغذائي من الأطعمة التي تساعد في التحكم في مستويات السكر. يذكر موقع “ريدوس” بعضها، كالتالي:

السمك الدهني

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل على فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعمل على تحسين وظائف المخ والجهاز العصبي والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية التي تزيد مخاطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير.

الخضار غير النشوية والورقية

مفيدة ولا تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضار على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الحفاظ على مستويات كافية من السوائل في الجسم.

المكسرات والبذور

بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية، من الأفضل تناولها بكميات محدودة، على سبيل المثال، إضافتها إلى السلطات أو الحبوب.

التوت

على عكس بعض الفواكه والحلويات، لا يحتوي التوت على الكثير من السكر، ولكنه غني أيضًا بالألياف ومضادات الأكسدة.

منتجات الحبوب الكاملة

تشمل الحبوب الكاملة الحبوب (الشوفان والرز البني والبرغل والكينوا) والمعكرونة القاسية والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة وغيرها.

البقوليات

على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من النشا، إلا أن البقوليات مفيدة جدًا حتى لمرضى السكر.