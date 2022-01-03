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رئيس نيابة يكشف مفاجأة في فضية غسيل الأموال المتهم فيها 6 أشخاص

رئيس نيابة يكشف مفاجأة في فضية غسيل الأموال المتهم فيها 6 أشخاص
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تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد بن الأمير، مفاجأة في عملية ضبط 6 متهمين تورطوا في قضية غسل أموال, مشيرًا إلى وراء هذه الجريمة مواطن وشقيقته اشتركت معه في عملية غسيل الأموال.

وأوضح “الأمير” في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” تفاصيل مثيرة حول القضية، مشيرا إلى أن الأمر بدأ بتوفر معلومات لدى الجهات المختصة عن وجود وافدين من جنسية عربية يقومان بجمع أموال غير مشروعة واتخاذهما مقر سكنهما مكاناً لجمع الأموال، وتم رصد الشخصين في مقري سكنهما وعندما حانت اللحظة تم مداهمتهما وضبط بحوزتهما مئات الألوف من المبالغ النقدية.

وتابع :”وتم فحص الجوالات التابعة للوافديْن العربييْن بعد إنكارهما أن يكون لهما أي معاونين تبين وجود أرقام جوالات ومراسلات عبر مواقع التواصل تثبت وجود شركاء لهما وبإخضاعها للتحليل تم الوصول إلى مواقع آخرين في مدينة الرياض

وبالتوجه لها مباشرة في نفس يوم القبض على المتهميْن الأوليْن ضبطوا وضبط معهم مبالغ مالية نقدية وكذلك آلة لعد النقود وأصبح مجموع المقبوض عليهم 4 وافدين من جنسيات عربية كما ضبط مع أحدهم 4 بطاقات صراف آلي عائدة لكيانات تجارية”.

وأضاف : بعد ذلك تم إخضاع حسابات الكيانات التجارية للفحص وتبين للنيابة العامة وجهات الضبط أن الأموال الموجودة في هذه الحسابات اتسمت بالطابع النقدي وبمبالغ صفرية.

وعلى الفور تم إصدار أمر بالقبض على صاحبي الكيانات التجارية والتي تبين أنها 6 كيانات عائدة لمواطن وشقيقته سخرا هذه الكيانات للوافدين لاتخاذها غطاء لتمرير العمليات المشبوهة في مقابل شهري حوالي 10 آلاف لكل منهما وتم تحويل ما تجاوز 13 مليون ريال عبر هذه الحسابات.

وأكد صدور حكم قضائي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

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