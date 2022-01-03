حريق ضخم يلتهم برلمان جنوب أفريقيا (فيديوهات)

تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم في برلمان جنوب أفريقيا، والذي التهم الغرفة التي يجتمع فيها الأعضاء بالكامل.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد اعتقلت الشرطة، رجلا عمره 51 عاما، حيث رجحت وجود دوافع إجرامية وراء الحريق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم البرلمان، أن الحريق، مستمر منذ صباح أمس الأحد، وقد تسبب في تدمير كامل مقر الجمعية الوطنية.

وأضاف أن القاعة التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل، منوها أن الحريق اندلع في جناحين في جزأين منفصلين من البرلمان.

بينما قال الرئيس سيريل رامافوزا للصحافيين في مكان الحادث: “يبدو أن نظام الإطفاء الآلي لم يعمل كما يفترض”.

ويواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي تجتاح المبنى الكبير الذي يحتضن مقر الجمعية الوطنية ومجلس أعلى يسمى المجلس الوطني للمقاطعات.