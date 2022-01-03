«على المكشوف في لبنان» باسيل ينقلب على مليشيا حزب الله .. وحلفاؤه يصفونه بـ” الفهلوي”

تواصل- فريق التحرير

في تطورات المشهد والحراك السياسي وتصريحات القادة السياسية ، يبدو أن العام الجديد غير مبشّر في لبنان، التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية طاحنة.

بداية هذه التقلبات السياسية في العام الجديد، هي هجوم رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، على حليفه حزب الله، والذي شمل تهديدات بفك التحالف، وذهب إلى حد طرح أسئلة حول سلاح الحزب وتعطيل اجتماعات الحكومة.

وكان باسيل قد صرح ، في مؤتمر صحفي أننا اخترنا تفاهم مار مخايل على الفتنة، واتفقنا على أن السلاح فقط لحماية لبنان.

وأضاف أن محاولات العزل والحصار لن تنتهي، ويجب أن نقتنع أن قوتنا من قوة بعضنا البعض، والوحدة الشيعية مهمة (حزب الله وحركة أمل)، ولكن ليس على حساب البلد.

كما شن باسيل هجوماً حاداً ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا : “أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير.. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟!”.

وعقب هذه التصريحات شنّت قناة الـ”NBN” هجوماً عنيفاً على “باسيل” واصفة إياه بـ”الفهلوي”.

وجاء هجوم القناة ضمن مقدمة نشرتها المسائية، وقد جاء فيها: “لم يكد يبدأ العام الجديد، حتى أطل الفهلوي جبران باسيل ليُقنع جمهوره أوّلًا قبل أن يحاول عبثا إقناع اللبنانيين بجميع الأشياء وعكسها”.

وأضافت أن باسيل ظهر شاهرًا سيف تجاربه الفاشلة وقناعاته المتحجّرة التي أوصلت العهد القوي إلى كل ما حقّقه من إنجازات وطنية أعادت البلاد الى العصر الحجري.

كما سخرت منها قائلة :” “الفهلوي” خياراته دائمًا يجانبها صواب، يجعلك للوهلة الأولى تنبهر بتحليلاته التي لا ترقى لقناعات الكثير من الناس الطبيعيين”.