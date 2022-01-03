تغريدة تسخر من «الحجاب الشرعي» تثير الجدل.. ومناشدة عاجلة للنائب العام

تواصل – فريق التحرير:

أثارت تغريدة نشرها أحد الأشخاص على موقع تويتر، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سخريته من الحجاب الشرعي.

ونشر المغرد صورة على شكل “كيس قمامة” وشبه الحجاب بهذا الكيس، مما أثار موجة من الاستياء بين المغردين.

ورد المغردون على التغريدة المسيئة للحجاب، مطالبين الجهات المعنية بالوقوف على الواقعة والتحقيق فيها.

من جانبه، قدم المحامي عبدالله الغوينم بلاغا للجهات المختصة عبر تويتر قائلا: “إلى معالي النائب العام، هذه التغريدة تمثل جريمة لسخريتها بالحجاب الشرعي الذي تفعله النساء ديانة، وسخرية بمكون من مكونات المجتمع.. سخرية بنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وانتقاص وامتهان لهن ولما يدينن الله به”.

فيما علق أحد المغردين قائلاً: “الشريفات العفيفات لهن منا كل الاحترام والتقدير والدولة تحفظ حق كل مواطن و مواطنة ولا تسمح بالتعدي على أي مكون اجتماعي، حفظ الله ولاة أمرنا وبلادنا”.