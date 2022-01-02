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أحكام بالسجن 294 سنة بحق 36 شخصًا واسترداد 17 مليار ريال (تفاصيل)

أحكام بالسجن 294 سنة بحق 36 شخصًا واسترداد 17 مليار ريال (تفاصيل)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المختصة من ضبط عدد من الأشخاص في  قضايا متنوعة بلغ مجموع الأحكام فيها بالسجن نحو 294 سنة، في 4 قضايا غسيل أموال خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في المملكة.

وصدرت أحكام السجن في حق 36 شخصا، في حين بلغت الأموال في هذه القضايا نحو 17.146 مليار ريال، حسب صحيفة الوطن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة للخارج، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليًا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

وحسب الصحيفة، تعتبر القضية التي صدر فيها أحكام بلغ إجمالها 233 عامًا بحق 24 متهمًا، في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، القضية الكبرى لعام 2021، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في سبتمبر الماضي أن “قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا”.

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