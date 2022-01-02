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من هو ابن «اللص الجاسوس» الذي قصده الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. ولماذا؟

من هو ابن «اللص الجاسوس» الذي قصده الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. ولماذا؟
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تواصل- فريق التحرير:

لم يتحمل الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الصمت أمام تطاول نجل سعد الجبري – الهارب خارج المملكة بعد كشف عمليات فساد ونهب أموال قام بها- على القيادة وقرر كسر صمته على موقع “تويتر” من أجل توجيه رسالة نارية إلى خالد الجبري.

سعد بن خالد بن سعد الله الجبري (حائل عام 1378 هـ) لواء، ومستشار أمني سابق في وزارة الداخلية ومستشار لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، هرب إلى خارج المملكة في شهر مايو 2017 بعد كشف قضايا فساد وتربح من المال العام للدولة، خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب الذي أنشأه الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تطاول نجل الهارب “الجبري” قائلًا :” تغريدة تستحق قطع الإجازة التويترية والعودة اليها بعدها ..إلى ابن الحرامي صاحب المجد العصامي: مواقفي ثابتة مع ولاة أمري وكتبت قصائد في كل ملوكنا وولاة عهدهم بلا استثناء وفخور بذلك كنت ولا أزال وسأظل كذلك ..وستظل أنت أبد الدهر ابن اللص والجاسوس .. أخيرًا:لماذا تقفل الردود؟!”.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رد في تغريدة سابقة على نجل الهارب “الجبري” قائلًا :” والدكم الموقر حرامي لذلك هرب، وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت. أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدًا لناظره قريب وسنعرف جميعًا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك. احترامي لـ(والدك)! صاحب المجد العصامي”.

كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد أبيات من شعره جاء فيها: ” احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي.. صبر مع حنكة وحيطة وابتدا بسرقة بسيطة.. وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تَعدى محيطه وصار في الصف الأمامي.. احترامي للحرامي”.

 

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